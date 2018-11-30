В "ювелирке" отбились от грабителей саблями

Источник: Корреспондент.net

В Канаде работники ювелирного магазина предотвратили ограбление с помощью игрушечных мечей. Об этом сообщают в сюжете ТСН.

Один из грабителей забрался в окно ювелирной лавки. Молотком он пытался разбить стекло прилавка. Но практически мгновенно на вора набросились трое работников с мечами.

Вора вытянул из окна его подельник, а через несколько секунд они вернулись уже с пистолетом в руках. Но мужчины с саблями снова бросились отбивать атаку.