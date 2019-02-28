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28.02.2019

В Южной Корее корабль протаранил мост

Источник: Корреспондент.net

В Южной Корее российское грузовое судно Seagrand врезалось в мосту берегов города Пусан. Соответствующее видео в четверг, 28 февраля, опубликовано на Уoutube.

По данным Yonhap, капитан корабля, гражданин РФ, находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация алкоголя в крови капитана, имя которого не разглашается, составила 0,086 промилле при разрешенном уровне в 0,03 промилле. Следствию предстоит установить, управлял ли он судном сам или это делал кто-то из членов экипажа. Все российские моряки, находившиеся на борту сухогруза, в настоящее время задержаны.

Кроме того, по словам портовых властей, за 40 минут до аварии оно протаранило круизный корабль. По информации СМИ, неясно также, почему судно вообще двигалось в сторону моста, в то время как оно должно было идти в противоположном направлении. 

В результате инцидента никто не пострадал.

 

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