12.02.2019
В заброшенном здании в Днипре нашли мешки с боеприпасами
Источник: Українські новини
Сотрудники Национальной полиции обнаружили арсенал боеприпасов в заброшенном здании в Днипре.
Об этом Українським Новинам во вторник сообщила пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.
В частности, обнаружены 3,4 тыс. патронов калибра 7,62 мм, 2 выстрела РПГ-26, 2 гранаты РГД-5, граната Ф-1, 3 запала.
Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.
Начато расследование по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
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