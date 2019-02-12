В заброшенном здании в Днипре нашли мешки с боеприпасами

Источник: Українські новини

Сотрудники Национальной полиции обнаружили арсенал боеприпасов в заброшенном здании в Днипре.

Об этом Українським Новинам во вторник сообщила пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

В частности, обнаружены 3,4 тыс. патронов калибра 7,62 мм, 2 выстрела РПГ-26, 2 гранаты РГД-5, граната Ф-1, 3 запала.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.

Начато расследование по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.