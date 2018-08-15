В Закарпатской области двух детей дважды пытались незаконно вывезти за границу

Источник: Українські новини

Двойной попытке незаконного вывоза двух детей за границу помешали пограничники Чопского отряда в пункте пропуска "Тиса", что в Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Вывезти детей пытался сопровождающий накануне 25-летний житель Черновцов. Во время проверки пограничники установили, что выданные Генеральным Консульством Украины в Милане заявления на право выезда детей за границу - фальшивые. Ведь на момент выдачи заявления мать находилась в Украине, а не в Италии.

Личность вместе с детьми и сообщения об обнаружении признаков правонарушений, предусмотренных ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов" было передано Нацполиции.

Однако в среду ночью детей снова попытались незаконно вывезти за границу. На этот раз их сопровождала 30-летняя жительница Черновицкой области. Женщина направлялась также через этот пункт пропуска, и тоже ночью, очевидно надеясь на новую смену пограничного наряда и невнимательность охранников границы. Однако ей не повезло, ведь аналогичную подделку пограничники сразу обнаружили.

О выявленном правонарушении в Нацполиции направлено уведомление для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Гражданку Украины вместе с детьми передали сотрудниками Ужгородского ОП ГУНП Украины в Закарпатской области для дальнейшего выяснения обстоятельств выявленного правонарушения.

В Госпогранслужбе напомнили, что если ребенок выезжает за границу без родителей, или в сопровождении только одного из них, при пересечении границы обязательно нужно иметь соответствующий нотариально заверенное разрешение родителей (другого родителя, который не выезжает с ребенком). Для оформления такого документа следует обратиться к любому украинскому нотариусу, или же, если родители находятся за рубежом, в консульские учреждения Украины.