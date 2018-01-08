В Запорожье горело отделение детской терапии

Источник: Корреспондент.net

В Запорожье в отделении детской интенсивной терапии больницы №5 Хортицкого района произошло короткое замыкание электропроводки и задымление без последующего горения. В результате инцидента дети не пострадали, сообщили в областном управлении ГСЧС.

Информация о задымлении поступила в службу спасения "101" 8 января в 1.22 от медперсонала. На вызов прибыли 14 единиц техники и 58 человек личного состава.

На момент ЧП в помещении находилось 11 младенцев в кувезах (инкубатор). Эвакуация из здания не проводилась, так как младенцы находились под вакуумом, и их жизни ничего не угрожало.

Спасатели отключили электроэнергию в помещении, что не повлияло на работу аппаратов, так как каждый из них имеет свой блок питания, и проветрили помещение от дыма.