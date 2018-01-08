08.01.2018
В Запорожье горело отделение детской терапии
Источник: Корреспондент.net
В Запорожье в отделении детской интенсивной терапии больницы №5 Хортицкого района произошло короткое замыкание электропроводки и задымление без последующего горения. В результате инцидента дети не пострадали, сообщили в областном управлении ГСЧС.
Информация о задымлении поступила в службу спасения "101" 8 января в 1.22 от медперсонала. На вызов прибыли 14 единиц техники и 58 человек личного состава.
На момент ЧП в помещении находилось 11 младенцев в кувезах (инкубатор). Эвакуация из здания не проводилась, так как младенцы находились под вакуумом, и их жизни ничего не угрожало.
Спасатели отключили электроэнергию в помещении, что не повлияло на работу аппаратов, так как каждый из них имеет свой блок питания, и проветрили помещение от дыма.
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