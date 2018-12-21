В Запорожье к двери магазина прикрепили гранату

Источник: Корреспондент.net

В Вознесеновском районе Запорожья неизвестные к двери салона шуб прикрепили гранату. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пишет Вгороде в пятницу, 21 декабря.

Отмечается, что в 10:34 полиция получила сообщение о том, что на дверной решетке магазина висит граната.

Приехавшие на место патрульные обнаружили гранату Ф-1. Территория была взята под контроль и на место вызвали ГСЧС и специалистов по взрывотехнике.

Гранату удалось обезвредить, обошлось без пострадавших.