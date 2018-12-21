21.12.2018
В Запорожье к двери магазина прикрепили гранату
Источник: Корреспондент.net
В Вознесеновском районе Запорожья неизвестные к двери салона шуб прикрепили гранату. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пишет Вгороде в пятницу, 21 декабря.
Отмечается, что в 10:34 полиция получила сообщение о том, что на дверной решетке магазина висит граната.
Приехавшие на место патрульные обнаружили гранату Ф-1. Территория была взята под контроль и на место вызвали ГСЧС и специалистов по взрывотехнике.
Гранату удалось обезвредить, обошлось без пострадавших.
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