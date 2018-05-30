В Запорожье на "откате" поймали директора завода

Источник: Корреспондент.net

В Запорожье полиция задержала одного из директоров ЧАО Запорожский электровозоремонтный завод (ЗЭРЗ), входящего в структуру ПАО Укрзализныця, во время получения от поставщиков 17 тыс. грн "отката".

Сотрудники областной Нацполиции задокументировали схему вымогательства должностным лицом ЗЭРЗ и открыли уголовное производство. Известно, что 29 мая он был задержан с поличным во время получения "отката" от поставщиков.

"Задержание происходило возле центрального офиса предприятия. Директор, находясь в собственном автомобиле, получил от коммерческой структуры 17 тысяч гривен в качестве "отката", - рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, случай получения высокопоставленным лицом ЗЭРЗ неправомерной выгоды, возможно, был не единичным. Имеются данные, что для поставщиков продукции руководитель установил таксу отката в размере 17% суммы сделки.

Решается вопрос о предъявлении злоумышленнику сообщения о подозрении в совершении преступления.

ЗЭРЗ специализируется на ремонте электровозов, тяговых двигателей и якорей, колесных пар. Предприятие ремонтирует подвижной состав для всех управлений железных дорог Украины - Южной, Юго-Западной, Приднепровской, Одесской, Львовской и Донецкой.