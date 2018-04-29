29.04.2018
Главу райотдела полиции Херсонской области нашли мертвым
Источник: Корреспондент.net
В Херсонской области руководителя районного подразделения полиции нашли мертвым, сообщает пресс-служба областной полиции.
Тело чиновника у него дома обнаружил один из коллег.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Проводятся служебное расследование и необходимые следственные действия.
По информации источников Укринформа, умершим является начальник Горностаевского райотдела Национальной полиции в Херсонской области. Его якобы нашли повешенным дома.
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