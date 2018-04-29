Главу райотдела полиции Херсонской области нашли мертвым

Сейчас на столе генпрокурора Юрия Луценко находятся материалы, которые он должен подписать, с подозрением на одного из топ-чиновников страны. Сейчас известно, что это не депутат, заявил руководитель ГПУ.

Вопреки требованиям нардепа, суд не счел противоправными действия главы НАБУ по привлечению к оперативной деятельности на территории Украины работников ФБР.

Александр Ефремов рассказал, что сидит в одиночной камере в СИЗО Старобельска Луганской области на протяжении последних 20 месяцев.

Вместе с бывшим детективом украинские спецслужбы якобы арестовали также чешского дипломата. Однако, позже его отпустили, из-за дипломатического паспорта.

Украина хочет зарабатывать на чернобыльской зоне, превратив ее в инвестиционный проект. Но осуществление амбициозных планов наталкивается на разные препятствия

Государственный долг Украины вырос в долларовом эквиваленте, однако сократился в национальной валюте. В Минфине объяснили причину.

На фестивале состоится премьера фильмов Донбасс и Женщина на войне, снятых при финансовой поддержке Госкино.

В Североатлантическом альянсе обсуждают возможность предоставления Украине Плана действий относительно членства, хотя и признают, что стране предстоит пройти долгий путь.

Средняя номинальная заработная плата в марте 2018 года составила 8382 грн, что более чем вдвое выше уровня минимальной заработной платы (3723 гривен).

Wizz Air анонсировала новые международные рейсы из Киева, два из них уже летом

В условиях блокирования Венгрией проведения заседаний комиссии Украина-НАТО нужно найти возможность для проведения "менее формальных" встреч.

Производство электроэнергии в январе-марте 2018 года возросло на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 44 млрд 542,6 млн кВт-ч.

В большинстве случаев точная причина обесточиваний пока неизвестна. Всего без света десять населенных пунктов.

Директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко заявил, что примерно 15-20% тех, кто сегодня получает субсидии, могут потерять право на льготы с начала нового отопительного сезона.

Рассчитывать на субсидию не смогут те, кто скрывает доходы и имеют теневую занятость

Прогнозные платежи Украины по погашению и обслуживанию государственного долга в текущем году составляют 327,73 млрд грн.

"Премии" за реформы: сколько должна Украина ЕС и МВФ и будет ли новый транш

Десятки коллег, друзей, а также родные убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета 29 апреля почтили его память на Северном кладбище недалеко от белорусской столицы.

Министерство социальной политики оценивает, что по предварительным подсчетам, 15% получателей жилищных субсидий должны самостоятельно переоформить субсидии к следующему отопительному сезону, что связано с введением новых правил.

Перед майскими праздниками на границе с Польшей люди в очереди устраивают драки и ломают заборы

Мужчина бросился на правоохранителей с топором, после чего прозвучало не менее шести выстрелов. Жив ли нападавший - не известно.

Тело чиновника у него дома обнаружил один из коллег.

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