В Запорожье открыли памятник армянскому алфавиту

Источник: Корреспондент.net

На территории Армянской апостольской церкви в Запорожье открыли масштабный памятник армянскому алфавиту. Об этом в среду, 3 октября, сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

36 букв армянского алфавита выполнены из гранита. На создание азбуки ушло полтора года.

Как отметил на открытии памятника вице-президент Союза армян Запорожской области Рудольф Акопян, армянская азбука - одна из древнейших в мире, она была создана в 405 году нашей эры.

По его словам, такого рода сооружение - первое за пределами республики.

Открытие памятника приурочено ко Дню независимости Республики Армения.