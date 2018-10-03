03.10.2018
В Запорожье открыли памятник армянскому алфавиту
Источник: Корреспондент.net
На территории Армянской апостольской церкви в Запорожье открыли масштабный памятник армянскому алфавиту. Об этом в среду, 3 октября, сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.
36 букв армянского алфавита выполнены из гранита. На создание азбуки ушло полтора года.
Как отметил на открытии памятника вице-президент Союза армян Запорожской области Рудольф Акопян, армянская азбука - одна из древнейших в мире, она была создана в 405 году нашей эры.
По его словам, такого рода сооружение - первое за пределами республики.
Открытие памятника приурочено ко Дню независимости Республики Армения.
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