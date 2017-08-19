В Запорожье показали первый украинский вертолет

Источник: КорреспонденТ.net

Компания Мотор Сич презентовала в Запорожье вертолет собственного производства Надія. Презентация прошла на аэродроме Мокрое, сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

"Сегодня вы стоите перед первым украинским вертолетом. Мы дали ему название Надія. Это наша надежда на развитие страны, на развитие высоких технологий. И наша надежда, что этот вертолет будет иметь много модификаций: и для патрулирования дорог, и для мониторинга трубопроводов и газопроводов, и для оборонных целей, и для сельского хозяйства, и для пассажиров. В Украине сегодня положен старт новой индустрии", – отметил президент Мотор Сич Вячеслав Богуслаев.

Вертолет будет иметь много модификаций, сроки запуска серийного производства не уточняются.