В Запорожье полицейские расстреляли мужчину

Источник: Корреспондент.net

В Запорожье, на улице Юности, полицейские несколько раз выстрелили в мужчину, который бросился на них с топором.

Один полицейский уговаривал мужчину бросить топор, однако тот не сдавался, а потом бросился на патрульных, тогда они открыли огонь.