В Запорожской области из-за аномального снегопада ограничили движение транспорта

Источник: Українські новини

Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" ограничило движение грузового и общественного транспорта в Запорожской области.

Согласно ему, в связи с выпадением снега 15-20 см и порывами ветра до 25 м/с, что приводит к образованию снежных заносов высотой до 0,5 м, и во избежание заторов автотранспорта "Укравтодор" в Запорожской области ограничил движение тяжеловесного и маршрутного транспорта на трассах М-14 (Одесса - Мелитополь - Новоазовск), км 475 + 500 - км 557 + 000 (от пгт Приазовское в Бердянске) и Н-30 (Токмак - Бердянск), км 45 - км 143 (от Токмака до с. Азовское).

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

Согласно сообщению, проезд по остальным участкам дорог государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано.

Для координации действий служб, ответственных за надлежащее транспортное сообщение, при "Укравтодоре" работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.