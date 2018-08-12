В Запорожской области на трассе мужчина обстреливал проезжающие машины

Источник: Корреспондент.net

В Запорожской области в ночь на воскресенье, 12 августа, на автодороге Кирилловка-Мелитополь в районе села Шелюги мужчина обстрелял из охотничьего ружья авто, которые проезжали мимо: были ранены женщина 1977 года рождения и девочка 2007 года рождения, сообщает полиция области.

27-летнего мужчину задержали. Полицейские установили, что гладкоствольное охотничье ружье он похитил из гаража односельчанина. Ружье изъято и направлено на исследование.

Открыты уголовные производства по признакам ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.