В Запорожской области нашли тайник с боеприпасами

Источник: Корреспондент.net

В Запорожской области сводный отряд пограничников и сотрудников Службы безопасности Украины обнаружил тайник с боеприпасами. Об этом в среду, 27 марта, информирует пресс-служба ГПСУ.

Так, в ходе проведенных мероприятий пограничники оперативно-розыскного подразделения Азово-Черноморского регионального управления и сотрудники СБУ в нежилом доме на окраине одного из населенных пунктов Запорожской области обнаружили специально оборудованный тайник с почти 150 боеприпасами различного калибра, двумя гранатами и гранатометом.



В пресс-службе отметили, что обнаруженные предметы осмотрели представители взрывотехнического подразделения и изъяли сотрудники Национальной полиции. Весь арсенал направлен для проведения экспертизы.