В зарубежных тюрьмах более 200 моряков из Украины

Источник: Корреспондент.net

На сегодняшний день в зарубежных тюрьмах находятся 214 украинских моряков. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на ответ МИД Украины на соответствующий запрос.

"Департамент консульской службы держит на контроле дела 214 моряков-граждан Украины, по которым компетентные органы иностранных государств, в частности Греции, Индии, Испании, Италии, Ливии, Омана, Франции, Шри-Ланки, выбрали содержание под стражей в качестве меры пресечения", – говорится в сообщении.

В то же время, в благотворительной организации Ассоль, которая оказывает помощь морякам, утверждают, что точное число заключенных украинцев назвать практически невозможно. Это сязано с тем, что некоторые задержанные моряки пытаются решить проблемы собственными силами, не обращаясь в МИД, консульства и профильные организации.

Также сообщается, что в 2015 году работать на зарубежные суда устроились 69 тысяч украинцев. Украина попала в топ-6 крупнейших поставщиков рабочей силы мировым судовладельцам.