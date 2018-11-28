В Житомирской области прошли танковые стрельбы

Источник: Корреспондент.net

Сухопутные войска ВСУ провели очередные учения. Боевые стрельбы из танков и артиллерии провели подразделения 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского из Новоград-Волынского.

Об этом накануне сообщила пресс-служба бригады и опубликовала видео учений, которые прошли в Житомирской области.

"При поддержке артиллерии и огневого натиска танкового подразделения пехотинцы осуществили контрнаступление и прорвали оборону условного противника. По такому сценарию проходил очередной этап тактических учений с боевыми стрельбами механизированных подразделений", – говорится в сообщении.