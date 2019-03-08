В Житомирской области забросали камнями поезд

Источник: Корреспондент.net

В Житомирской области возле станции Бердичев неизвестные забросали камнями пассажирский поезд Ивано-Франковск - Николаев.

Отмечается, что хулиганы напали на поезд около 2:00 ночи. В результате выбиты окна в двух вагонах: в четвертом вагоне пострадал тамбур, в пятом купейном вагоне разбилось стекло в коридоре.

Никто из пассажиров не пострадал. Разбитое стекло оперативно поменяли.

"На станции Бердичев механик поменял окна, чтобы люди комфортно добрались до своих городов", - сказал Красноштан.