В Зимбабве армия открыла огонь по несогласным с исходом выборов

Источник: DW

В Зимбабве солдаты в среду, 1 августа, открыли огонь по демонстрантам, протестующим против результатов всеобщих выборов, согласно которым правящая партия ЗАНУ-ПФ получила абсолютное большинство мест в парламенте страны. В результате стрельбы погиб как минимум один демонстрант, получивший пулевое ранение в живот, сообщает AFP из Хараре.

Армия дислоцировала танки и бронетранспортеры возле здания Центральной избирательной комиссии, где собрались многочисленные протестующие. Сначала полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, те в ответ стали забрасывать стражей порядка камнями. После этого солдаты применили против протестующих огнестрельное оружие.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва призвал демонстрантов к "миру". Оппозиция в лице "Движения за демократические перемены" обвинила правящую партию ЗАНУ-ПФ в подтасовке результатов голосования, состоявшегося два дня тому назад. Согласно официальным данным, ЗАНУ-ПФ получила две трети мест в парламенте и теперь может менять конституцию страны по своему усмотрению.

Наблюдатели из ЕС назвали выборы в Зимбабве свободными, но несправедливыми. Они констатировали необъективность средств массовой информации и избиркома, а также факты запугивания избирателей.