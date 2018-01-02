ГПУ намерена предложить причастным к катастрофе MH17 добровольно предстать перед голландским судом

Источник: 112.ua

После обнародования списка лиц, причастных к авиакатастрофе Боинга MH17, им будет официально сообщено о подозрении. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Обнародование имен людей, причастных к катастрофе самолета, является плановым промежуточным этапом и свидетельством того, что Украина и Нидерланды уделяют максимальное внимание расследованию этого дела. Следующим этапом будет официальное сообщение им о подозрении", - отметил Енин.

По словам Енина, у Международной следственной группы будет еще некоторое время, чтобы закончить досудебное расследование и передать в суд обвинительные акты. Он отметил, что прокуратура предложит подозреваемым добровольно предстать перед голландским судом.

Уголовные производства по этому делу будут слушаться в суде Нидерландов по специальной процедуре, которая прописана в двустороннем межгосударственном соглашении.

"То есть лицо будет находиться на территории Украины, а показания будут даваться голландскому суду с использованием современных информационных технологий", - объяснил он.