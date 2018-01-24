В зоне АТО не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков, - штаб

Источник: 112.ua

Участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) впервые за долгое время не открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на официальной странице в Facebook.

"Впервые за долгое время в районе проведения АТО сутки прошли без нарушений режима прекращения огня. 23 января ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных сил Украины не было зафиксировано", - пишут представители пресс-центра.

При этом в штабе подчеркивают, что украинские бойцы строго придерживаются минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня.

К тому же полное прекращение огня предоставляет военнослужащим больше возможностей для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания транспортной связи и активного проведения работ по разминированию местности.