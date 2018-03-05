В зоне АТО ранен военный

Источник: Корреспондент.net

В зоне АТО в понедельник, 5 марта, с начала суток произошло три прицельных обстрела позиций украинских военных. Ранен один воин, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам вблизи Счастье", - говорится в сообщении.

Боевики обстреливали украинские позиции возле Троицкого из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов.

"На Донецком направлении сепаратисты применили гранатометы и стрелковое оружие в районе Новотроицкого", - добавляют в штабе АТО.

В общем, в течение дня противник совершил три прицельных обстрела укреплений сил АТО.