В зоне АТО ранены семь бойцов – штаб

Источник: КорреспонденТ.net

За минувшие сутки, 20 мая, подразделения сепаратистов на Донбассе произвели 48 обстрелов по позициям ВСУ. Семеро военнослужащих получили ранения, передает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, ситуация в регионе остается напряженной, посольку противник применяет тяжелую артиллерию.

Так, на приморском направлении зафиксировано 12 обстрелов. Вечером сепаратисты из 120-мм минометов обстреливали опорные пункты ВСУ в районе Павлополя, Водяного и Широкино. Из минометов калибра 82 мм несколько раз вел огонь по позициям у Красногоровки. По этим же населенным пунктам систематически били из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении 22 раза нарушался режим "тишины". "Самой сложной ситуация остается в южном и восточном пригороде Авдеевки. Там боевики традиционно осуществляли обстрелы оборонительных укреплений сил АТО из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – отметили в штабе.

Также из 120-мм минометов противник минимум дважды бил по украинским военным, которые держат оборону у Невельского. Кроме того, под обстрел из вражеских минометов различных калибров, БМП и стрелкового вооружения попали позиции неподалеку Верхнеторецкого. На Светлодарской дуге велся огонь из минометов калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета в районе Луганского. Из автоматических станковых гранатометов враг обстреливал опорные пункты ВСУ у Песок.

На луганском направлении зафиксировано 14 фактов использования оружия, в том числе и артиллерии калибром более 100 мм. Так, используя 120-мм минометы, боевики неоднократно обстреливали опорные пункты ВСУ в районе Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Из минометов меньшего калибра, а именно 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса и гранатометов, противник бил по украинским военным у Крымского.