В зоне АТО зафиксировали перемирие

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты ни разу не открывали огонь по позициям сил АТО с полуночи по состоянию на 18:00 среды, 14 марта. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что украинские военные также соблюдают договоренности о прекращении огня.

"В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон соблюдался в полной мере. Украинские военнослужащие, выполняющие задание на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неуклонно соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - сообщили в штабе.