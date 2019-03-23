В зоне ООС погиб 19-летний военный

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе во время выполнения боевого задания в пятницу, 22 марта, погиб 19-летний солдат Артур Бурлака из Ивано-Франковска. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, 15 марта военный отпраздновал свое 19-летие.

По данным СМИ, Артур Бурлака служил в 108-м батальоне 10-й бригады. Военный также был членом местной общественной организации Молодежное просвещение.