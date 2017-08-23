23.08.2017
Вакансия!
Источник: Старый рояль
Новости раздела
Город
22.08.2017
Из-за России в Мариуполь не зайдет 25% судов
Перекрытие Керченского пролива оставит порт почти без 50% грузов.
Город
08.08.2017
В Мариуполе отметили первую годовщину «Брака за сутки»
Пилотным проектом Министерства юстиции «Брак за сутки» уже воспользовалась 1451 пара, из которых 999 - жители временно неконтролируемой территории.
Город
08.08.2017
Успішна практика: Маріупольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 (працює цілодобово, безкоштовно в межах України)
Город
01.08.2017
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛУЧИЛОСЬ ГОРЕ?
Смерть близкого — тяжелейший удар в жизни любого человека. Близкие испытывают боль и растерянность перед лицом смерти. Что делать теперь?..
Город
21.07.2017
Акція "Шкільний портфелик" для малозабезпечених родин, які збирають дітей до першого класу!
Напередодні нового навчального року Карітас Маріуполь з 15 червня до 1 вересня проводить традиційну всеукраїнську благодійну акцію “Шкільний портфелик”.
Город
13.07.2017
На лінії 102 можливі тимчасові перебої зі зв'язком
Введено в дію резервні номери, за якими громадяни можуть звертатися до поліції у разі порушення роботи лінії 102
Город
13.07.2017
Право на шлюб неповнолітнім
Хто може звернутись до суду за наданням права на шлюб? В якому випадку суд задовольнить заяву? В який суд необхідно звертатись? Які вимоги до заяви про надання права на шлюб? Чи потрібна згода батьків майбутніх наречених?
Город
12.07.2017
Кто обуздает неуправляемых мариупольских перевозчиков?
Поездка в маршруте № 108 для жителей Мариуполя превратилась в ежедневный квест под названием «Дождаться, доехать и выжить»
Город
11.07.2017
Розпочався прийом документів для отримання паспорту громадянина України з безконтактним електронним носієм ( ID-картка )
У Центрі надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради розпочинаеться прийом документів для отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон та отримання паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм ( ID-картка ) вперше після досягнення 14-річного віку та у разі обміну паспорта громадянина України у зв’язку зі зміною інформації внесеної до паспорта.
Город
11.07.2017
Сплата податку на нерухоме майно у 2017 році
Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області звертає увагу платників податків, що ст.266 Податкового кодексу України визначено порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Город
11.07.2017
Маріупольці стануть менше платити за тепло!
Тепломір встановлюють в тих будинках Маріуполя, де його раніше не було. Це дозволить жителям платити тільки за спожите тепло, що напряму знизить їх витрати під час опалювального сезону.