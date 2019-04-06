Вакарчук обратился к Порошенко и Зеленскому

Источник: Корреспондент.net

Музыкант, общественный деятель Святослав Вакарчук записал видеообращение, в котором призвал граждан Украины требовать от кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского "содержания, а не формы" при проведении президентской кампании.



Лидер группы Океан Эльзы записал видеообращение, которое обнародовал на своей странице в Facebook вечером 5 апреля, в котором заявил, что по форме подачи кандидатов не видно главного – содержания.



Вакарчук подчеркнул, что "все говорят о выборах президента Украины", но акцент обсуждения смещен в сторону технического проведения дебатов и сдачи анализов.



"Будут дебаты или не будут. Они состоятся. Кто их будет модерировать. Кто, какие анализы при этом должен сдавать. Разве это те вещи, которые действительно позволят нам сделать осознанный выбор?" – спросил музыкант.



По его словам, "так происходит на протяжении всей президентской кампании содержание подменяется формой. Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала".



Вакарчук заявил, что он, как избиратель, хотел бы знать ответ на вопрос, как тот или иной кандидат в президенты собирается внедрять в Украине верховенство права, реформировать судебную систему, возвращать домой военнопленных и политзаключенных, а также аннексированный Крым и неподконтрольные территории Донбасса.



"Дорогие избиратели, не дайте подменить смысл – формой. Требуйте у кандидатов в президенты конкретные ответы на вопрос, какой они видят Украину через 5 лет? И каковы конкретные пути реализации этого видения. Содержание важнее, чем форма", – подчеркнул артист.