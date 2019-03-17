Вареники с мясом подорожали на 12%: во сколько обойдутся ингредиенты к традиционному блюду

Источник: Українські новини

За год средняя стоимость вареников выросла на 12%. Из традиционных ингредиентов к ним больше всего подорожала сметана - на 13%.

Об этом сообщил председатель ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, ингредиенты самого простого рецепта вареников с мясом - свинина, говядина, мука, лук, сало и сметана - подорожали так:

Свинина - 300 г. В январе 2018 года она обходилась в 33 грн, а в январе 2019 года - в 35 грн. Подорожание за год составило 6%. Говядина - 300 г. Самая дорогая составляющая в начале 2018 стоила 35,1 грн, а в начале этого года - 38,7 грн. Рост цены на 10%. Мука - 800 г. В 2018 году - 7,7 грн, год спустя - 9,1 грн. Цена выросла на 18%. Лук - 250 г. В январе прошлого года - 1,4 грн, в январе 2019 года - 4,6 грн. Стоимость выросла более чем в три раза. Сало - 150 г. Сало можно было купить год назад за 10,8 грн, а в начале 2019 - 11,5 грн. Повышение произошло на 6%. Сметана - 200 г. В январе 2018 года она обходилась в 10,2 грн, а в январе 2019 года - в 11,5 грн. То есть она подорожала на 13%.

Таким образом, украинские вареники с мясом, поджаркой и сметаной за год подорожали на 12,2 грн, или на 12%.