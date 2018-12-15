Варфоломей благословил митрополита Епифания – СМИ

Источник: Корреспондент.net

Вселенский патриарх Варфоломей в телефонном разговоре с новоизбранным митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием поздравил его с избранием и благословил.

"Некоторое время назад Епифаний позвонил Варфоломею сообщить об избрании и попросил благословения, тот его благословил и поздравил", – рассказал собеседник.

Издание отмечает, что это может означать, что Вселенский патриархат признает Объединительный собор, который состоялся в столице Украины.