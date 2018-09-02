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02.09.2018

Варфоломей может самостоятельно давать автокефалию

Источник: Корреспондент.net

На Архиерейском соборе Константинопольской церкви в Стамбуле в воскресенье, 2 сентября, епископы рассмотрели вопрос о том, насколько Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автономию, автокефалию церкви, которая об этом просит. 

Ответ, который приняли епископы по результатам этого обсуждения утвердительный - "да, Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию без каких-либо согласований".

В то же время отмечается, что процедура предоставления Томоса может занять до одного месяца, поскольку все действия этого Собора должны быть зафиксированы и соответственно утверждены синодом.

Ранее Вселенский патриарх напомнил о московском самоуправстве в отношении Киевской митрополии.

1 сентября в Стамбуле начался Архиерейский собор Константинопольской церкви, главной темой которого является предоставление украинской Православной церкви автокефалии. Собор продлится до 3 сентября. Вопрос Украины планируют рассмотреть 2 сентября во второй половине дня. Если при обсуждении идею предоставления автокефалии Украины поддержит большинство иерархов - тогда для предоставления Томосу Киеву не будет никаких процедурных препятствий.

Ожидается, что после консультаций с епископами со всего мира, Константинопольский патриархат может окончательно определить сроки предоставления Томоса - грамоты, которая объявит о независимости Украинской православной церкви.

 

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