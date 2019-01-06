Варфоломей наградил Парубия орденом

Источник: Корреспондент.net

Вселенский патриарх Варфоломей наградил главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия орденом.

По его словам, Украина уже давно стремилась к независимости православной церкви, и, наконец, достигла этой цели.

"Сегодня бесспорно исторический день - день предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине. Недавно я вспоминал весь наш путь борьбы за независимость Украинской православной церкви. Мы начали распространять лозунги о том, что Православная церковь в Украине должна быть независимой от Москвы еще в начале 90-х, еще только борясь за государственную независимость. И всегда украинцы ставили лозунги независимости Украинского государства рядом с лозунгами независимости Украинской православной церкви", - пишет Парубий.

Он также поблагодарил Вселенского патриарха за награждение крестом святого Андрея Первозванного.

"Спасибо Вселенскому Патриарху за высокую награду. Для меня большая честь, что Патриарх Варфоломей удостоил меня церковной награды - крестом святого Андрея Первозванного в этот великий день в святом месте", - отметил спикер ВР.