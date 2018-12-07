Варфоломей пригрозил Онуфрию лишить его титула Митрополита Киевского после собора

Источник: Українські новини

Патриарх Варфоломей направил в адрес Блаженнейшего Митрополита Онуфрия письмо, в котором призывает его взять участие в объединительном Соборе, который должен состояться 15 декабря в Софийском храме. Текс письма с украинским переводом опубликовал на своей странице в Facebookмитрополит УПЦ МП Александр, также известный как Александр Драбинко.

Глава Фанара в письме сообщает, что Митрополит Онуфрий "несомненно, может выдвинуть свою кандидатуру" в качестве претендента на роль главы новой структуры.

В противном случае предупредил, что его звание митрополита окажется под угрозой.

Патриарх Варфоломей предупреждает в письме Онуфрия, что в данный момент лишь попускает ему быть Митрополитом Киевским "по снисхождению". Однако в случае его отказа от участия в "Соборе" Блаженнейший Онуфрий, с точки зрения Фанара, перестанет быть Митрополитом Киевским.

"По икономии и снисхождению называя Вас Высокопреосвященным Митрополитом Киевским, мы сообщаем, что сразу после избрания Предстоятеля Украинской Церкви органом с участием духовенства и народа Вы, с экклесиологической и канонической точки зрения больше не сможете носить этот титул, который Вы, так или иначе, удерживаете сегодня в нарушение определений официальных текстов 1686 года".

Также глава Фанара призывает Блаженнейшего Онуфрия "оказаться на высоте обстоятельств" и "войти в общение с бывшим [митрополитом] Киевским Филаретом и бывшим [митрополитом] Львовским Макарием и их последователями как с восстановленными нами, имеющими соответствующие компетенции, в архиерейском сане". Патриарх Варфоломей заявляет, что восстановление в сане указанных граждан "не является легализацией расколов", но возможностью их уврачевания, один из которых в течение приблизительно трех десятилетий терзал дорогой украинский народ".