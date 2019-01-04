Варфоломей призвал православных патриархов признать автокефалию украинской церкви

Источник: Українські новини

Вселенский патриарх Варфоломей написал обращение к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей, в котором призвал поддержать предоставление автокефалии новосозданной Православной церкви Украины.

"Реализация всех усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены дарить Томос об автокефалии Епифанию и отпраздновать его с предстоятелем автокефальной православной церкви [Украина]", - заявил Варфоломей в своем письме к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей, приветствуя их в Новом году.

Отмечается, что представители украинского духовенства начали прибывать на Фанар, а иерархи поместных православных церквей должны "изучить детали письма, чтобы приступить к признанию новой церкви".

"Мы информируем Вас [о ситуации в Украине], выражая наше братское доверие к Вашему Блаженству и прекрасно зная волю и выраженное желание Украины… [а также] ответственность, которую несет церковь Константинополя в решении всех церковных вопросов", - ометил патриарх.

В письме Варфоломей призвал патриархов и архиепископов автокефальных православных церквей признать Украинскую церковь автокефальной церковью.

"(Надеюсь)вы согласитесь с этими усилиями ... и признаете Украинскую церковь автокефальной церковью ... в честь имени митрополита Киевского и всей Украины", - пишет Варфоломей.

Патриарх призывает иерархов продолжить признание, подчеркнув, что "если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты отчаянной борьбы в Украине, мы будем иметь никакого оправдания в Судный день".