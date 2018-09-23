Варфоломей: Украина получит автокефалию

Источник: Корреспондент.net

Украинская православная церковь должна получить автокефалию, поскольку имеет на это право, заявил во время литургии в церкве святого Фоки в Стамбуле Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей, сообщает греческое издание "Ekathimerini".

"Настало время Украины получить статус автокефалии, который она получит, надеюсь, несмотря на существующие реакции ... и это произойдет, потому что это право церкви", - сказал патриарх, реагируя на возражения Русской православной церкви о статусе УПЦ.

Говоря о критике со стороны России относительно позиции Варфоломея об автокефалии УПЦ, патриарх подчеркнул: "Мы не боимся угроз".

Варфоломей добавил, что экуменический патриархат имеет право предоставлять автокефалию, как это было сделано в ряде церквей, начиная с России в 16 веке.