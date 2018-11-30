Варшава критикует Берлин за "Северный поток - 2" на фоне Керченского конфликта

Недавний инцидент в соединяющем Черное и Азовское моря Керченском проливе, где ранее Россия построила Крымский мост, показывает, что "для защиты своей инфраструктуры Россия может прибегнуть к применению силы", предостерег польский дипломат. Он высказал опасения, что подобным образом Россия может действовать и в Балтийском море для защиты газопровода "Северный поток - 2". Керченский конфликт стал важным сигналом для международного сообщества о том, что Москва остается "очень опасным партнером", убежден Чапутович.

В преддверии своего делового визита в Киев глава польской дипломатии выразил солидарность с позицией Украины и выступил за введение новых санкций против России. "У Украины есть все основания требовать от ЕС и Запада еще более решительной позиции", - заявил Чапутович, отметив, что Варшава поднимает вопрос "решительной реакции на российскую агрессию", в частности, на уровне Европейского Союза, НАТО и Совета Безопасности ООН.

Захват украинских судов в Черном море

25 ноября российские пограничники задержали с применением оружия в Керченском проливе три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Три украинских моряка были ранены. Украинские корабли были отконвоированы в порт Керчи в аннексированном Россией Крыму. Все 24 украинских моряка, находившиеся на борту, арестованы в России по обвинению в "незаконном пересечении государственной границы РФ".

Киев отрицает обвинения. В связи с инцидентом в ряде областей Украины введено военное положение. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили США, ЕС, Германия, Франция.