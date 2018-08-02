Ватикан закрепил в катехизисе неприемлемость смертной казни

Источник: Корреспондент.net

Ватикан закрепил в катехизисе Римско-католической церкви положение о неприемлемости смертной казни. "Сегодня усиливается осознание того, что достоинство человека не утрачивается даже в результате совершения тягчайших преступлений", - говорится в сообщении Ватикана, обнародованном в четверг, 2 августа.

В новой редакции катехизиса, отмечается в сообщении, констатируется наличие более эффективных санкций, "которые гарантируют надлежащую защиту граждан, но при этом окончательно не лишают преступника шанса к исправлению". Поэтому церковь учит, что смертная казнь неприемлема, ибо нарушает принцип неприкосновенности достоинства человека, и решительно борется за отмену смертной казни во всем мире, говорится в сообщении.

В редакции катехизиса от 1995 года, принятого под влиянием энциклики папы римского Иоанна Павла Второго Evangelium vitae, смертная казнь объявлялась оправданной в том случае, когда не существует другого пути "эффективно защитить жизнь людей от несправедливого посягателя".

Папа Франциск объявил смертную казнь неприемлемой еще в 2015 году. Он указал, что смертная казнь, независимо от способа приведения ее в исполнение, недопустима, поскольку является жестокой, бесчеловечной и унизительной и сопряжена с риском юридических ошибок.