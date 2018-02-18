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18.02.2018

ВБ: Киеву придется привлекать новые кредиты

Источник: Корреспондент.net

Украина должна выплачивать свои долговые обязательства – в противном случае она потеряет возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках. Об этом заявил вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер в интервью ZN.UA.

 

Он подчеркнул, что экономическая программа правительства Украины должна отвечать ожиданиям кредиторов. "Долги нужно отдавать. Это хороший сигнал для кредиторов и возможность получить новое финансирование. Но, привлекая новые кредиты, надо быть очень осторожными. И, конечно, необходимо взвешенно подходить к суммам заимствований. Не нужно накапливать долги, потому что в будущем часть доходов государства уйдет на их выплаты, поэтому занимать надо, осознавая, что рост государственного долга - это не меньший риск, чем отказ от обслуживания долгов", - подчеркнул вице-президент ВБ.

Муллер также выразил уверенность, что Украина сможет выплатить свои долги и в этом, и в следующие годы. "Уже есть план финансирования, который поможет вам это сделать. Вы не останетесь один на один с "долговой" проблемой. Но крайне важны две составляющие этого плана. Во-первых, речь идет об оптимизации управления государственным долгом, которая позволит избежать в будущем сложившейся сейчас ситуации, когда большинство выплат пришлись на довольно короткий период. Долговые выплаты надо планировать заранее", - отметил вице-президент ВБ.

По его мнению, украинские органы власти должны изменить свои подходы к долговой политике, планируя не только привлечение средств, но и будущие выплаты по заимствованиям, растягивая эти выплаты во времени.

"Во-вторых, Украине важно сохранить доступ к финансированию не только Всемирного банка и МВФ, но и на внешних рынках заимствований. А привлекать средства, чтобы финансировать текущие долги, придется. Для того чтобы была возможность получить новые кредиты, международные источники финансирования должны быть уверены в том, что украинская экономика будет развиваться", - сказал Муллер.

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