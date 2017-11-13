ВБ расширит поддержку реформ в Украине

Источник: Корреспондент.net

Всемирный банк собирается расширить программу финансирования проводимых в Украине реформ. Об этом заявил президент группы ВБ Джим Ен Ким во время встречи со спикероп Рады Андреем Парубием, передает пресс-служба украинского парламента.

Когда мы достигли лимита возможного кредитования Украины, мы обменялись определенными обязательствами с европейскими институциональными банками с тем, чтобы мы могли дать больше средств Украине. Сейчас мы дополнительно ищем возможности освободить те или иные ресурсы для того, чтобы направить их в Украину", - сказал он.

Ким выделил важные сферы реформирования для последующего получения инвестиций здравоохранение, земельную реформу и борьбу с коррупцией.

Кроме того, он считает, что повышение прозрачности и открытия рынка земли увеличит инвестиции в Украину.

"Приход инвесторов в этот сектор приведет к повышению производительности. Для миллионов людей - владельцев паев и участков это дополнительные доходы от аренды, это даст возможность наполнить бюджет и освободить средства, которые можно будет направить на другие направления, в частности, на здравоохранение", - добавил он.