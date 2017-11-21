ВДВ больше не существует: военные впервые отмечают День десантника в бордовых беретах и с новым названием

Источник: Українські новини

Официальная церемония празднования при участии Президента Петра Порошенко прошла на Михайловской площади в Киеве.

"Привычное 2 августа - это дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе. При чем тут мы? Москва не Киев, точно так же как Украина не Россия... Введение нового Дня десантника является частью украинизации историко-политического календаря на смену навязанного нам советско-российского... Поздравляю вас с профессиональным праздником, который вы впервые отмечаете 21 ноября", - обратился Порошенко к десантникам.

Он также сообщил о смене официального названия десантных войск.

"Как Президент и Верховный главнокомандующий я принял решение изменить название Высокомобильных десантных войск, отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ... Постановляю ввести новое название - Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины", - сказал он.

В ходе церемонии десантники получили береты нового образца - бордового цвета с новым знаком.

"С сегодняшнего дня моим решением цветом украинского десанта становится темно-бордовый - цвет крови десантников, пролитой в боях за Украину. Бордовые береты для идентификации своих Десантно-штурмовых войск используют 59 стран мира, 19 из которых - это страны-члены НАТО. Таким образом, мы внедряем еще один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором я твердо намереваюсь привести Украину", - заявил глава государства.

Порошенко также сообщил, что за время проведения антитеррористической операции 2 557 десантников отмечены государственными наградами, в том числе 12 из них - званием Герой Украины.

469 десантников, по словам Президента, погибли в АТО.

Также Порошенко подписал указ №379 от 21 ноября, которым учредил эмблему и флаг десантно-штурмовых войск Вооруженных сил и штандарт командующего десантно-штурмовых войск.

Эмблема - изображение серебряного парашюта с раскрытым куполом, в центре которого расположен золотой меч с волнистым лезвием.

Верхняя часть изображения наложена на два развернутых крыла золотого цвета, а нижняя - на ленту стального цвета с надписью девиза "Всегда первые".

Флаг - полотнище темно-бордового цвета, на лицевой стороне которого изображена эмблема, на обратной - изображение архистратига Михаила в боевых доспехах, а края украшены золотой бахромой.

Штандарт командующего - темно-бордовое полотнище, в центре которого изображена эмблема, по периметру - орнамент из дубовых и калиновых листьев, а края, кроме верхнего, украшены золотистой бахромой.

К описанию эмблемы, флага и штандарта командующего десантно-штурмовых войск в указе прилагаются их рисунки.

Также официально обнародован указ Президента №380, которым отменено празднование 2 августа Дня высокомобильных десантных войск и установлено ежегодное празднование 21 ноября Дня десантно-штурмовых войск.