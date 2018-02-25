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25.02.2018

Великий пост-2018: простые и вкусные блюда для дневного рациона питания

Источник: Українські новини

С 19 февраля по 7 апреля православные христиане соблюдают Великий пост, который вносит в жизнь людей много изменений и ограничений. Так как длится пост довольно долго – 48 дней, многие стараются приучить себя в этот период к способу жизни, отличному от обычного. И, едва ли не в первую очередь, изменения касаются питания.

Завтрак

Завтрак является очень важной частью дневного рациона питания. То, как человек завтракает, может отличиться на его дальнейшей продуктивности и активности во время рабочего дня. Если до Великого поста завтрак мог состоять из привычного кофе и бутербродов, в которых нет ничего полезного, то теперь нужно уделить немного больше внимания этому приему пищи.

Самый полезный вариант для завтрака это, конечно же, овсяная каша. Ее можно совмещать с разными сухофруктами, изюмом, вареньем, орехами.

Также можно начинать свой день, завтракая мюсли или хлопьями, только заливать их не молоком, а горячей водой или соком. Мюсли и хлопья можно также совмещать со всеми перечисленными выше добавками.

Сложнее всего, наверное, заменить любимый всеми чай или кофе, который с утра просто необходим, чтобы проснуться. Однако чтобы все великопостные старания не были тщетными, стоит начать пить травяные настойки или ягодные напитки, к которым не так просто привыкнуть, но они принесут свою пользу организму.

Обед

На обед многие предпочитают есть первые блюда и не зря. Украинцам особенно по душе борщ и капустняк, но, в нашем случае, без пампушек и мяса. Приготовление постного борща отнимает меньше времени, так как не нужно проваривать мясо.

Для приготовления постного борща понадобится:

-помидор (2 шт.);

-морковь (1 шт.);

-лук репчатый (1 луковица);

-картофель (2 шт.);

-капуста (половина кочана);

-чеснок (2 зубчика);

-лист лавровый (1 шт.);

-соль (1 ст. л.);

-сахар, уксус по вкусу;

-растительное масло (2 ст.л.);

-свекла (2 шт.)

Приготовление:

1. Свеклу, морковь, картофель и лук вымыть, очистить и нарезать тонкой соломкой. Капусту очистить от верхних листьев, ополоснуть и тонко нашинковать.

2. Затем помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу и нарезать кубиками. Чеснок очистить и раздавить.

3. Вскипятить в кастрюле воду и слегка посолить, положить в нее картофель и капусту, поставить на средний огонь.

4. Пока варится капуста и картофель, разогреть сковороду, налить в нее растительного масла, положить лук и морковь. Обжаривать около 5 минут, постоянно помешивая. Затем добавить в сковороду половину подготовленной свеклы, уксус, сахар. Тушить на минимальном огне 10 минут.

5. Свеклу, которая осталась, положить в миску, залить кипятком, добавить чайную ложку уксуса и дать настояться. Свекольный сок в конце нужно будет добавить в борщ, чтобы сделать его цвет насыщеннее.

6. В сковороду добавить помидоры, посолить и поперчить по вкусу. Накрыть крышкой и тушить еще 20 минут. Затем переложить все содержимое в кастрюлю и добавить лавровый лист.

7. Увеличить огонь и довести борщ до кипения, добавить свекольный сок и чеснок, снять кастрюлю с огня.

Ужин

Чтобы приготовить вкусный и правильный ужин, потребуется тоже каша, только гречневая.

Гречневая каша с грибами

Ингредиенты:

-гречневая каша (1 стакан);

-сушеные грибы (2 шт.);

-соль по вкусу.

Приготовление:

1. Размолоть в кофемолке грибы. Затем вскипятить 2 стакана воды и добавить туда молотые грибы, дать полминуты покипеть.

2. Засыпать гречку и довести до кипения, посолить, закрыть крышкой и томить на маленьком огне 15 минут.

3. По желанию можно добавить разные овощи и немного специй.

А чтобы порадовать себя чем-то сладким, можно запечь яблоки внутри с орехами, изюмом или сухофруктами. Получится отменный десерт, который не запрещен церковным уставом.

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