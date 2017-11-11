Великобритания планирует выйти из Евросоюза 29 марта 2019

Источник: Українські новини

Правительство Великобритании в течение двух следующих недель объявить свою позицию по урегулированию всех основных пунктов переговоров о Brexit.

Это условие является решающим для того, чтобы Брюссель и Лондон, как планировалось, в декабре смогли перейти ко второй фазе переговоров о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией.

Накануне, 9 ноября, в правительстве Великобритании заявили, что планируют законодательно зафиксировать дату и время выхода страны из состава Европейского Союза. Согласно правительственному предложением, это должно произойти 29 марта 2019 в 23:00 по Гринвичу.

Одним из основных пунктов, по которым сторонам не удается достичь согласия, является финансовое соглашение о выплатах Лондона в бюджет Евросоюза. По расчетам Еврокомиссии, Соединенное Королевство должно выполнять свои финансовые обязательства до 2020 года, поскольку, находясь в составе ЕС, оно обязалось участвовать в финансировании европейских программ, рассчитанных на период с 2014 по 2020 годы.