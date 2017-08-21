21.08.2017
Великое затмение: США погрузились во тьму
Источник: КорреспонденТ.net
В США 21 августа жители 14 штатов наблюдают "Великое солнечное затмение" - впервые за 99 лет солнце полностью закрылось Луной. В других странах это случится лишь частично.
Природное явление охватило континентальную часть страны от западного до восточного побережья, за что его и окрестили "Великим солнечным затмением". Полоса затмения соединит восточное и западное побережья страны на территории площадью примерно 113 километров на 4,8 тысячи километров.
Солнце полностью закрывалось на две с лишним минуты. Затмение стало самым долгим в истории.
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