Великое затмение: США погрузились во тьму

Источник: КорреспонденТ.net

В США 21 августа жители 14 штатов наблюдают "Великое солнечное затмение" - впервые за 99 лет солнце полностью закрылось Луной. В других странах это случится лишь частично.

Природное явление охватило континентальную часть страны от западного до восточного побережья, за что его и окрестили "Великим солнечным затмением". Полоса затмения соединит восточное и западное побережья страны на территории площадью примерно 113 километров на 4,8 тысячи километров.

Солнце полностью закрывалось на две с лишним минуты. Затмение стало самым долгим в истории.