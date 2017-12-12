Венецианская комиссия и языки в школе: Удалось ли поставить точку в украинско-венгерском споре

Источник: 112.ua

Вот уже третий месяц весь мир наблюдает за развитием украинско-венгерского языкового конфликта, который возник из-за того, что Киев решил провести образовательную реформу. Точку в нем должна была поставить Венецианская комиссия. Но поставила ли?

В чем суть конфликта

В начале сентября Верховная Рада Украины одобрила закон "Об образовании", согласно седьмой статье которого с 2020 года дети из семей нацменьшинств смогут учиться на родном языке только в начальной школе. Начиная с 5-го класса весь учебный процесс будет осуществляться на украинском языке, а языки нацменьшинств будут преподаваться только как отдельный предмет. Исключением может быть, к примеру, национальная история меньшинства и литература.

Примечательно, что до принятия соответствующего закона ситуация в школах нацменьшинств была противоположная: обучение велось на языках меньшинств, а украинский язык изучали отдельно.

Эта норма очень возмутила соседние страны: Румынию, Польшу, Молдову, Болгарию, Грецию и Россию, но больше всего Венгрию, общины которой в Украине пользовались наибольшей автономией (свои паспорта, школы и университеты, флаги на официальных учреждениях, политические партии, представители во власти по всей Закарпатской области, депутаты в парламенте и т. п.). Будапешт заговорил о дискриминации, вскоре после этого министерство иностранных дел страны официально заявило, что в связи с новой языковой политикой Киева намерено блокировать любое дальнейшее сближение Украины с ЕС и НАТО.

Чтобы нивелировать "политическую обеспокоенность" соседних стран, Украина настояла на проведении экспертизы закона "Об образовании" Европейской комиссией, более известной как Венецианская комиссия.

Экспертное заключение относительно языковых положений украинского закона "Об образовании" было принято Венецианской комиссией в пятницу, 8 декабря, однако официально на сайте ведомства оно появилось только накануне.

Что сказала комиссия

Стоит подчеркнуть, что документ довольно обширный, его объем – около 25 страниц, но с практической точки зрения наиболее интересными являются две последние страницы, содержащие выводы и рекомендации для Украины. Именно на эти положения в основном сегодня ссылаются как украинское правительство, так и правительства соседних стран.

Первое, что отмечается в заключении, – Венецианская комиссия считает законным и похвальным стремление Киева к усилению украинского языка и его обязательности для всех граждан без исключений.

Второе: эксперты соглашаются, что в некотором роде критика статьи 7 украинского закона "Об образовании" оправдана: эта норма существенно отличается от той, которая обсуждалась с меньшинствами; содержит важные двусмысленности; хотя ею предполагаются некоторые гарантии образования на языках меньшинств, они не предельно ясны; норма действительно позволяет радикально изменить предыдущий языковой режим, что может нарушить права меньшинств; короткий срок внедрения вызывает серьезную обеспокоенность относительно качества образования. Но при этом подчеркивают, что норма не является дискриминационной, поскольку ею предусматривается правовая основа для преподавания других предметов на официальных языках ЕС. "Намерение украинской власти, по сути, заключается в использовании этого положения, чтобы обеспечить преподавание других предметов на этих языках. Это может быть приемлемым решением для этих языков при наличии достаточных гарантий в законодательстве", - отмечается в документе.

Третье: комиссия считает неоправданным то, что правовая основа для преподавания других предметов на языке меньшинств не распространяется на русский язык, который не является официальным языком ЕС, но по широте использования в стране является вторым после государственного.

Четвертое: эксперты полагают, что поскольку закон "Об образовании" рамочный (не уточняет детали того, как языковая норма должна быть реализована), все выше перечисленное после консультаций с меньшинствами может быть урегулировано с помощью других законодательных актов, в том числе закона "Об среднем образовании", который еще не принят украинским парламентом.

Таким образом, Венецианская комиссия рекомендует Украине: в полной мере использовать гибкость, предусмотренную п. 4 ст. 7, при принятии имплементационного законодательства для обеспечения значительного уровня преподавания на официальных языках ЕС для соответствующих меньшинств; продолжать обеспечивать достаточную долю образования на языках меньшинств в средней школе в дополнение к изучению государственного языка; улучшить качество преподавания государственного языка (для представителей меньшинств); внести изменения в переходные положения закона "Об образовании", обеспечив более долгий переходный период для постепенной реализации реформы; освободить частные школы от новых языковых требований в соответствии со статьей 13 Рамочной конвенции; начать в рамках выполнения нового закона "Об образовании" новый диалог с представителями национальных меньшинств и всех заинтересованных сторон по языковому вопросу в образовании; обеспечить, чтобы выполнение Закона не угрожало сохранению культурного наследия меньшинств и непрерывности изучения языков меньшинств в традиционных школах.

Украина благодарна, Венгрия готова к диалогу

Министерство иностранных дел Украины поприветствовало решение Венецианской комиссии. "Венецианская комиссия на стороне справедливости, и называется это "демократия через право". Поэтому мы обратились и получили результат. Над его реализацией и будем работать с общинами. Точка ", - отметил в Twitter после обнародования рекомендации глава украинского МИД Павел Климкин.

В свою очередь член комитета Верховной Рады по иностранным делам, председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев заявил, что у официального Будапешта теперь больше не должно быть вопросов по поводу украинского образовательного закона. "Венгерские и румынские политики не получили для себя ничего. Нет рекомендации менять статью номер 7, из-за которой Венгрия устроила шантаж евроинтеграцией. Есть рекомендация уточнить нормы о языках нацменьшинств в будущем законе о среднем образовании", - написал он на своей странице в Facebook.

В то же время министерство образования и науки (МОН) Украины заявило, что считает сбалансированными и конструктивными рекомендации Венецианской комиссии относительно языковой статьи в законе "Об образовании" и намерено их придерживаться. "Министерство образования и науки Украины готово содействовать детализации статьи 7 в законе "Об общем среднем образовании", а также соглашается с рекомендацией о продлении переходного срока для имплементации. С педагогической точки зрения продолжение переходного периода является обоснованным, и МОН полностью готово поддержать эту рекомендацию", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Более того, в ведомстве уже есть некоторые соображения, как это будет происходить.

Учитывая рекомендации, МОН предлагает следующие модели имплементации ст. 7, которые будут прописаны в законе "Об общем среднем образовании":

Первая модель предполагает возможность преподавания на языке меньшинства всех предметов с 1-го по 11(12)-й класс наряду с украинским языком. Она будет действовать для уязвимых языков, то есть тех, которые не имеют собственного государства для развития языковой терминологии, а также для тех, кто не живет в среде собственного языка;

Вторая – для национальных общин, язык которых принадлежит к языкам Европейского Союза. В зависимости от языковой группы и языковой среды обитания использование этой модели может иметь два варианта. Первый вариант для общин, чей язык принадлежит к славянской языковой группе, проживающих в преимущественно украиноязычной среде. Например, польский, словацкий, болгарский языки. Дети, чей материнский язык относится к этой группе, смогут полностью обучаться на родном языке в детском саду и начальной школе, одновременно изучая украинский. С 5-го класса наряду с предметами, которые изучаются на родном языке, будут вводиться предметы, которые изучаются на украинском, их доля будет увеличиваться и пропорционально расти до старшей школы. Второй вариант будет учитывать особенности изучения украинского языка представителями других языковых групп и тех, кто преимущественно проживает в среде родного языка. В частности, речь идет о румынской и венгерской общинах. Для школ с этими языками обучения переход на изучение предметов на украинском будет происходить еще более постепенно, а процент предметов, которые изучаются на государственном, будет меньшим. Такой подход обусловлен тем, что изучать язык другой языковой группы значительно сложнее и он требует больше учебного времени, чтобы достичь языкового уровня для изучения других предметов.

Третья модель – для национальных общин, материнский язык которых принадлежит к одному из украинской языковой семьи, а также тех, кто проживает преимущественно в среде собственного языка. К таким языкам относится русский. Дети, обучающиеся по этой модели, будут переходить на обучение предметов на украинском сразу после 5-го класса. Изучая предметы на украинском и одновременно продолжая изучать русский как предмет, дети смогут на качественно высоком уровне овладеть сразу двумя языками – и украинским, и русским.

Иными словами, на сегодня с украинской стороны открытым остается вопрос только с русским языком.

В Венгрии же заявили о готовности пойти на уступки в языковом вопросе, если ни одно из прав венгерского меньшинства в Украине не будет отменено, а закарпатские венгры сами согласятся на внесение изменений в образовательное законодательство.