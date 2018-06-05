Венгерская община в Украине хочет, чтобы их дети учились по венгерским учебникам

Источник: Українські новини

Министерство образования и науки начало переговоры с венгерской общиной в Украине об имплементации языковой статьи закона "Об образовании".

В ходе встречи министра образования и науки Лилии Гриневич с представителями венгерской общины во вторник основной акцент был сделан на уточнении позиций по плану имплементации статьи 7 закона "Об образовании", совершенствовании методик для изучения украинского языка, разработке новых стандартов и учебников, что предполагается сделать в рамках переходного периода к полноценной имплементации языковой статьи.

Во время встречи был поднят вопрос печати качественных новых учебников.

Председатель Закарпатского венгроязычного педагогического общества Илдика Орос высказалась за использование для обучения в школах, где учатся дети венгерской общины, учебников на венгерском языке, разработанных венгерскими специалистами, отметив, что книги, издаваемые сейчас за государственные средства, невысокого качества.

В свою очередь Гриневич подчеркнула, что для Минобразования важно, чтобы все учебники, по которым учатся дети в школах Украины, были адаптированы к реалиям государства.

"Очень важен контекст, в котором подается информация в учебнике. Если есть азбука, в которой дети учат буквы и читают исключительно о венгерском гимне, флаге и городах - нам это не подходит. Учебник должен быть адаптирован, наряду с обучением рассказывать ребенку о государстве, в котором он живет", - сказала она.

Гриневич отметила, что у министерства уже есть хороший опыт по изданию учебников, когда иностранное издательство сотрудничает с украинским и в результате издается хороший, качественный учебник, подчеркнув, что министерство очень заинтересовано в такой форме сотрудничества.

Стороны договорились, что представители венгерской общины войдут в рабочие группы, которые занимаются разработкой государственных стандартов и типовых образовательных программ.