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06.12.2018

Венгрия больше не выдает паспорта украинцам - МИД

Источник: Корреспондент.net

Консульства Венгрии в Украине прекратили выдачу венгерских паспортов гражданам Украины на территории своих консульств в Закарпатье и в Киеве. Об этом в четверг, 6 декабря, заявил министр Иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Европейская правда.

Он также отметил, что Венгрия не будет восстанавливать эту практику. Климкин сообщил об этом в Милане после встреч глав МИД, отвечая на вопрос об итогах переговоров с венгерской стороной.

Как известно, на прошлой неделе в Киеве прошли украинско-венгерские консульские консультации, а 6 декабря в Милане состоялась встреча глав МИД. Климкин подтвердил, что на этих встречах Венгрия официально согласилась на прекращение предыдущей паспортной практики.

"Венгры говорят, что не выдают сейчас паспорта. И они не будут этого делать. Это уже хорошо, потому что я помню заявления Сийярто, когда он говорил, что выдача паспортов на нашей территории не противоречит украинским законам. Сейчас это по определению закончилось", - рассказал он.

Климкин признал, что венгерское законодательство об упрощенном предоставлении гражданства зарубежным венграм сохраняется и процедура может продлиться за пределами Украины.

"Я, к сожалению, не могу гарантировать, что они не попытаются продолжить выдачу паспортов венграм Закарпатья у себя, в Венгрии - на венгерской территории мы их действия не можем контролировать. Но для нас вопрос абсолютного принципа - что в своих консульствах на нашей территории они не могут этого делать", - пояснил министр.

Он также сообщил, что Украина предложила Венгрии подписать соглашение об избежании двойного гражданства, но не получила ответ Будапешта на свое предложение.

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