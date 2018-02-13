Венгрия будет блокировать комиссию "Украина - НАТО" до согласования норм украинского закона об образовании

Источник: Українські новини

Венгрия намерена продолжать блокировать работу комиссий "Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)" до согласования всех деталей языковых норм закона "Об образовании" с венгерским национальным меньшинством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Венгрии.

"Для того, чтобы Венгрия сняла свое вето, Украина должна, в соответствии с ожиданиями "Венецианской комиссии" и Европейского Союза, воздержаться от начала осуществления закона (об образовании) до тех пор, пока не придет к соглашению по каждой детали законодательства с национальными меньшинствами, включая венгерское меньшинство", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

При этом, по его словам, украинские власти должны издать указ о приостановке действия указа до завершения консультаций с нацменьшинствами.

"Если украинское правительство издаст указ, согласно которому он приостановит действие закона до тех пор, пока эти консультации не закончатся, это станет хорошей основой для переговоров по поиску обнадеживающего решения ситуации", - добавил Сийярто.

Он также считает, что намерение Украины продлить переходный период при имплементации языковых норм закона "Об образовании" до 2023 года не имеет смысла, поскольку закон уже вступил в силу.

"Интерес Венгрии заключается в поиске решения. Консультации между закарпатскими венграми и правительством Украины могут, наконец, начаться в среду, и Венгрия будет оказывать всю необходимую помощь венгерской общине", - сказал министр.

Украина проведет консультации с венгерской общиной по имплементации языковых норм закона "Об образовании" 14 февраля.

Венгрия заблокировала проведение заседания комиссии "Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)" по вопросам обороны, которое должно было состояться 14-15 февраля.

Посол Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщил, что вопрос урегулирования конфликта между Украиной и Венгрией из-за этого закона будет поднят Порошенко в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на одной из международных площадок на этой неделе (12-18 февраля).