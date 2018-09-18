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18.09.2018

Венгрия договорилась с Россией о поставках газа на 2020 год

Источник: DW

Будапешт и Москва договорились о параметрах поставок газа на 2020 год - после истечения сроков действующего контракта в 2019 году. Об этом сообщил во вторник, 18 сентября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам его встречи в российской столице с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин отметил, что Москва на 60 процентов покрывает потребность Венгрии в голубом топливе.

При этом он не исключил, что после завершения строительства газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря одна из его сухопутных веток может пройти через венгерскую территорию.

Рост объемов торговли в условиях санкций ЕС

Коснулись политики и вопроса двустороннего товарооборота. Виктор Орбан отметил, что после первоначального спада показателей из-за санкций ЕС негативную тенденцию удалось переломить.

Президент РФ в свою очередь высказал мнение, что Будапешт является одним из ключевых партнеров России в Европе. В прошлом году в сфере торговли был зафиксирован прирост на 25 процентов, за первое полугодие этого года - еще в 30 процентов, подчеркнул Путин. 

По итогам января-июля 2018 года объем товарооборота России и Венгрии составил 3,86 млрд долларов.

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