13.09.2018
Венгрия готовит обжалование санкционных решений Европарламента
Источник: Українські новини
Венгрия считает вчерашнее голосование в Европейском парламенте "недействительным" и обещает оспорить решение, которое может привести к лишению страны голоса в Совете ЕС.
Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Будапешт утверждал, что резолюцию по Венгрии не получила достаточной поддержки, поскольку были учтены только голоса, поданные за или против.
"Воздержавшиеся голоса должны были считаться при голосовании, но этого не было, а это значит, что отчету не удалось получить две трети голосов, необходимых для утверждения", - сказал Гуйяш журналистам в Будапеште после заседания правительства.
"Следовательно, правительство будет принимать необходимые меры ... и в понедельник примет решение о конкретных юридических шагах", - сказал Гуйяш.
Он добавил, что "наиболее вероятным" вариантом является оспаривание результатов в Суде ЕС.
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