Венгрия ищет новые рынки газа в обход Украины

Соглашение о создании энергетической рабочей группы для подготовки поставок согласовали министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто и его азербайджанский коллега Парвиз Шахбазов в Баку 29 марта.

"Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года приобщиться к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане, и поставкам газа, предназначенных для Европы. Это чрезвычайно важно для Венгрии, так как диверсификация маршрутов поставок газа на повестке дня уже длительное время, но из-за различных геологических и региональных причин это не могло быть реализовано", - заявил Сийярто. Сейчас существует реальный шанс того, что произойдет с Азербайджаном с 2021 года, и это значительно улучшит обеспечение природным газом Венгрии", - сказал Сийярто.

Министр обратил внимание на то, что "конфликт между Россией и Украиной имеет очень серьезное влияние на Центральноевропейский регион, поскольку соглашение, которое обеспечило бы постоянные поставки природного газа в Центральную Европу из России через Украину с начала следующего года, еще не заключено".

"Это является особенно серьезным вызовом для Венгрии ввиду того, что более половины импорта российского газа в Венгрию поступает через Украину", - пояснил он.

Ранее Венгрия и Газпром договорились о поставках российского газа на 2020 год в случае остановки транзита через Украину.

В свою очередь, в Нафтогазе предложили Будапешту решить вопрос с запасами газа на следующий год, закачав газ в украинские хранилища, поскольку Венгрия может хранить только 6 млрд кубометров газа, тогда как потребляет более 10.