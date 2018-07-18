Венгрия не будет участвовать в Договоре ООН о миграции

Источник: DW

Венгрия решила не участвовать в Договоре ООН о всемирной миграции (Global Compact for Migration), который призван заложить основу для согласования глобальной политики в отношении мигрантов. "Этот документ противоречит здравому смыслу и интересам Венгрии", - заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в среду, 18 июля, в Будапеште.

По его словам, запланированный договор рассматривает миграцию как одно из прав человека, что с точки зрения Будапешта является неприемлемым. Сийярто также усомнился в том, что обсуждаемый в ООН документ не имеет юридически обязывающей силы. Поэтому, указал он, Венгрия не будет участвовать в ныне идущих консультациях в марокканском Марракеше, а на сессии Генеральной Ассамблеи ООН проголосует против этого документа.