Венгрия не рекомендует своим гражданам посещать Закарпатье из-за возможных провокаций

Источник: 112.ua

Дипломаты Венгрии не рекомендуют поездки в Закарпатье своим гражданам на протяжении 16-18 марта, особенно в города Хуст и Ужгород. Об этом сообщается на сайте Генконсульства Венгрии в Ужгороде.

"Из-за сложной политической и общественной ситуации в сфере безопасности, с целью избежания возможных провокаций, с 16 по 18 марта 2018 г. мы не рекомендуем ездить в Закарпатье венгерским группам и индивидуальным путешественникам, особенно в определенные города (например, в Хуст, Ужгород), чтобы в любом случае избежать этого перехода в этот период", - заявили в посольстве.

В дипломатическом ведомстве также призвали венгров по этим же причинам избежать посещения Верецкого перевала в указанные дни.

Отметим, что 15 марта на Закарпатье будут праздновать 79-ю годовщину провозглашения Карпатской Украины. В частности, в Ужгороде при участии руководства области в 9:00 состоится возложение цветов к памятнику Герою Украины, президенту Карпатской Украины Августину Волошину.

Однако ранее глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль предположил, что на годовщину могут происходить провокации ФСБ РФ. В связи с этим он попросил направить в регион дополнительные силы правоохранителей.